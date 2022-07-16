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Собчук і Шевчук були близькі, але не потрапили в топ-10 ЧС-2022 в ходьбі на 20 км

Українки фінішували один за одним
Легка атлетика
08:59
Собчук і Шевчук були близькі, але не потрапили в топ-10 ЧС-2022 в ходьбі на 20 км

У перший день чемпіонату світу в Юджині (США) пройшов жіночий фінал в спортивній ходьбі на 20 км.

Українки Олена Собчук фінішувала 11-ю, а Анна Шевчук 12-ю. Також не фінішувала Людмила Оляновська.

ЧС-2022. Спортивна ходьба на 20 км. жінки

1. Кімберлі Гарсія Леон (Перу) 1:26:58

2. Катажина Здзебло (Польща) 1:27:31

3. Шіцзе Цян (Китай) 1:27:56

11. Олена Собчук (Україна) 1:31:19

12. Анна Шевчук (Україна) 1:31:42

Людмила Оляновська (Україна) DNF

Нагадаємо, раніше українець Проценко вийшов у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики.


Карен Агабекян
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Людмила Оляновская

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