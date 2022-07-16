Собчук і Шевчук були близькі, але не потрапили в топ-10 ЧС-2022 в ходьбі на 20 км

У пошуках скарбів: Зміїний острів
18 липня 15:50
У перший день чемпіонату світу в Юджині (США) пройшов жіночий фінал в спортивній ходьбі на 20 км.
Українки Олена Собчук фінішувала 11-ю, а Анна Шевчук 12-ю. Також не фінішувала Людмила Оляновська.
ЧС-2022. Спортивна ходьба на 20 км. жінки
1. Кімберлі Гарсія Леон (Перу) 1:26:58
2. Катажина Здзебло (Польща) 1:27:31
3. Шіцзе Цян (Китай) 1:27:56
…
11. Олена Собчук (Україна) 1:31:19
12. Анна Шевчук (Україна) 1:31:42
Людмила Оляновська (Україна) DNF
Нагадаємо, раніше українець Проценко вийшов у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики.
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