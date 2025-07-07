Став відомий склад збірної України з легкої атлетики на молодіжний чемпіонат Європи
Змагання пройдуть з 17 по 20 липня
близько 2 годин тому
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch
Затверджено склад збірної України на молодіжний чемпіонат Європи U23, який пройде 17–20 липня в Бергені (Норвегія). Синьо-жовтих на змаганнях представлятимуть 29 атлетів.
До складу увійшли метальники списа Артур Фельфнер і Михайло Брудін, а також у команді — Данило Дубина й Діана Гончаренко, які вже виступали на чемпіонаті Європи в приміщенні та командній першості континенту.
Кохан звоював бронзу на етапі Діамантової ліги.