Кохан звоював бронзу на етапі Діамантової ліги
Українець став третім з результатом 79,27 метра
5 хвилин тому
Фото: Getty Images
Український метальник молота Михайло Кохан виборов бронзову нагороду на дев'ятому етапі Діамантової ліги в американському Юджині.
Найкращою для українця стала фінальна шоста спроба – 79,27 метра.
Перемогу здобув представник США Руді Вінклер, який не лише показав результат 83,16 м, а й встановив новий рекорд Діамантової ліги. Другу позицію посів канадець Ітан Катцберг.
Відзначимо, що ці змагання проводилися поза основною програмою та не враховуються в офіційний залік Діамантової ліги.
Дорощук знявся з етапу Діамантової ліги.