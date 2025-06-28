Табашник стала чемпіонкою Меморіалу Віталія Лонського
Катерина подолала солідну висоту
близько 2 годин тому
Катерина Табашник / Фото - Facebook
Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник здобула золото на Меморіалі Віталія Лонського в Бердичеві.
Катерина стрибнула на 1,85 м з першої спроби та забезпечила собі золоту нагороду.
Згодом легкоатлетка покращила свій результат та показала та подолала планку у 1,90 м.
Меморіал Віталія Лонського. Стрибки у висоту. Жінки
1. Катерина Табашник – 1,90 м
2. Оксана Окунєва – 1,82
3. Ірина Безсмертна – 1,82 м
Зазначимо, що для Катерини це були четверті змагання літнього сезону-2025.
Нагадаємо, Табашник здобула срібло на Континентальному турі в Білостоку.