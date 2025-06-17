Олег Гончар

У польському Білостоку на турнірі Континентального туру з легкої атлетики українка Катерина Табашник виборола срібну медаль у жіночих стрибках у висоту. Для спортсменки це був перший міжнародний старт літнього сезону.

Табашник замовила висоту 1.87 м та успішно її подолала. Вона спробувала взяти планку на 1.90 м, але три спроби були невдалими. Золото здобула Сафіна Садуллаєва з Узбекистану (1.90 м), а бронзу – полька Вікторія Мясо (1,84 м).

Континентальний тур. Стрибки у висоту. Жінки

Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1,90 м Катерина Табашник (Україна) – 1,87 м Вікторія Мясо (Польща) – 1,84 м

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх програла на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.