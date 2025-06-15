Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх у коментарі для Суспільне Спорт відзначила, що попри результат залишається задоволеною формою напередодні головних стартів сезону — чемпіонату світу-2025.

На жаль, не показала такий високий результат, який хотілося б. Але все одно рада, бо продовжую входити у форму перед головним стартом сезону — чемпіонатом світу у вересні.

Конкуренція з дівчатами — це класно, а стрибалося не дуже. За розбігом було дуже багато помилок, і не впоралася трохи, тому я бігла повільно для своїх стрибків. Не можу сказати, що це досвід, бо в мене вже багато досвіду позаду. Але набираю просто свою форму і кайфую.