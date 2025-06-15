Магучіх – про срібло у Стокгольмі: «На жаль, не показала такий високий результат, який хотілося б»
Українка прокоментувала свій виступ, наголосивши, що результат не ідеальний, але вона впевнено набирає форму
близько 2 годин тому
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх у коментарі для Суспільне Спорт відзначила, що попри результат залишається задоволеною формою напередодні головних стартів сезону — чемпіонату світу-2025.
На жаль, не показала такий високий результат, який хотілося б. Але все одно рада, бо продовжую входити у форму перед головним стартом сезону — чемпіонатом світу у вересні.
Конкуренція з дівчатами — це класно, а стрибалося не дуже. За розбігом було дуже багато помилок, і не впоралася трохи, тому я бігла повільно для своїх стрибків. Не можу сказати, що це досвід, бо в мене вже багато досвіду позаду. Але набираю просто свою форму і кайфую.
Магучіх, Кохан і Фельфнер — у заявці збірної України на ЧЄ-2025.