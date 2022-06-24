Бех-Романчук: «Не можу сказати, що це максимум, який можна було показати на цих змаганнях»
«Так страшно, коли не знаєш що завтра». Бех-Романчук поділилася рядками, які її мотивують
Українські пісні надихають легкоатлетку
08:16
Фото: Getty Images
Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram опублікувала рядки пісні Кузьми Скрябіна «А пам’ятаєш», в яких вона знаходить мотивацію:
Так страшно
Коли не знаєш, що завтра
Тепер я оглядаюсь на ті часи
І знаю ціну світлої полоси…
Кожне його слово в саме серце! В моїх навушниках перед тренуваннями завжди лунають Українські пісні.
Надихають. Мотивують. Заспокоюють.
Бех-Романчук виграла одні з найатмосферніших змагань в сезоні.
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