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«Так страшно, коли не знаєш що завтра». Бех-Романчук поділилася рядками, які її мотивують

Українські пісні надихають легкоатлетку
Легка атлетика
08:16
«Так страшно, коли не знаєш що завтра». Бех-Романчук поділилася рядками, які її мотивують
Фото: Getty Images

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram опублікувала рядки пісні Кузьми Скрябіна «А пам’ятаєш», в яких вона знаходить мотивацію:

Так страшно
Коли не знаєш, що завтра
Тепер я оглядаюсь на ті часи
І знаю ціну світлої полоси…

Кожне його слово в саме серце! В моїх навушниках перед тренуваннями завжди лунають Українські пісні.
Надихають. Мотивують. Заспокоюють.

Бех-Романчук виграла одні з найатмосферніших змагань в сезоні.

Олег Шумейко-молодший
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Марина Бех-Романчук

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