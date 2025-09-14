Олег Шумейко

Бронзовий призер чемпіонату світу-2022 Андрій Проценко в інтерв’ю Суспільне Спорт розповів про свій стан здоров’я та назвав цілі на майбутнє:

Ще в травні (2024 року) відчував (біль у) коліні і нічого не робив. Його прооперували, потім наче все добре, на зиму готувався, і взимку в мене рецидив коліна. Воно знову надулося, і знову лікував – і от лише у червні я відчув себе краще. Але вже сезон, перший старт – стрибнув 2.02 м та зрозумів, що треба готуватися ще.

Про виступ на чемпіонаті України:

Трошки підготувався до цього чемпіонату України, тож будемо готуватися далі. 2.15 метра – я дуже задоволений. Звичайно, завжди хочеться вище, намагався поборотися за медалі. Я розумів, що мені важко з ними боротися, але намагався.

Про цілі:

Звичайно, мені б хотілося на їхньому (лідерів збірної України) рівні стрибати, але це добре, буду тягнутися (до них) тепер я. Вони тягнулися свого часу, тепер моя черга.

Нагадаємо, що Олег Дорощук відібрався до фіналу ЧС-2025.