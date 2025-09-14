Дорощук вийшов у фінал чемпіонату світу-2025
Кравчук та Нікітін не змогли подолати кваліфікацію
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
У японському Токіо відбулася кваліфікація чемпіонату світу-2025 з легкої атлетики у стрибках у висоту серед чоловіків.
Чемпіон Європи Олег Дорощук єдиним з українців пройшов далі. Дорощук та ще 12 атлетів змогли взяти висоту 2.25 м. Дмитро Нікітін вилетів з результатом 2.21 м, а Вадим Кравчук зумів підкорити тільки стартові 2.16 м.
Нагадаємо, що Артем Левченко виступив на ЧС-2025 без результату.