Ткачук: «Кваліфікація та участь у чемпіонаті світу-2025 для мене закриті»
Українська легкоатлетка – про виступ на внутрішній першості
близько 2 годин тому
Віцечемпіонка Європи з легкої атлетики Вікторія Ткачук поділилась думками про перемогу на чемпіонаті України в бігу на 400 м з барʼєрами.
Я на правильному шляху, мені просто потрібно трохи більше часу.
Здавалося, що ось-ось я почну вже нарешті бігати свою улюблену дистанцію без болю, відчуваючи вітер у волоссі, де лише я та моя доріжка, на шляху якої десять барʼєрів.
Та це черговий етап, в якому я, без перебільшення, використала всі можливості, робила щодня все, що могла для того, щоб спробувати змагатися та показати вже нарешті достойний результат.
Та, на жаль, кваліфікація та участь у чемпіонаті світу-2025 для мене закриті. Секунди, які я показала, відверто смішні, та я можу і зроблю на багато краще, бо є і ознаки прогресу та кроки у правильному напрямку. Про це розповім пізніше.
Історія продовжується, складний шлях однозначно буде подолано».
Нагадаємо, у фінальному забігу ЧУ Ткачук фінішувала з результатом 57,50 секунди, випередивши найближчу суперницю Анну Орлову більш ніж на секунду.