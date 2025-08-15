Віцечемпіонка Європи з легкої атлетики Вікторія Ткачук поділилась думками про перемогу на чемпіонаті України в бігу на 400 м з барʼєрами.

Я на правильному шляху, мені просто потрібно трохи більше часу.

Здавалося, що ось-ось я почну вже нарешті бігати свою улюблену дистанцію без болю, відчуваючи вітер у волоссі, де лише я та моя доріжка, на шляху якої десять барʼєрів.

Та це черговий етап, в якому я, без перебільшення, використала всі можливості, робила щодня все, що могла для того, щоб спробувати змагатися та показати вже нарешті достойний результат.

Та, на жаль, кваліфікація та участь у чемпіонаті світу-2025 для мене закриті. Секунди, які я показала, відверто смішні, та я можу і зроблю на багато краще, бо є і ознаки прогресу та кроки у правильному напрямку. Про це розповім пізніше.

Історія продовжується, складний шлях однозначно буде подолано».