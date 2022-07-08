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Триразова олімпійська чемпіонка з метання молота вдруге поспіль пропустить ЧС

Титулована полька отримала травму під час переслідування грабіжника власного автомобіля
Легка атлетика
14:56
Триразова олімпійська чемпіонка з метання молота вдруге поспіль пропустить ЧС
Аніта Влодарчик / Фото - sport.interia.pl
Триразова олімпійська чемпіонка з метання молота Аніта Влодарчик через травму пропустить чемпіонат світу з легкої атлетики в Юджині (США), яку отримала під час переслідування грабіжника власного автомобіля. 

36-річна спортсменка почала свій сезон з чотирьох перемог поспіль на турніру в Туреччині, Кенії та Польщі. 

Полька поскаржилася на сильне пошкодження м'язи стегна в результаті інциденту, що стався в червні під час затримання грабіжника.

В результаті операції на стегні Влодарчик буде пропускати не тільки чемпіонат світу, але і заверешення легкоатлетичного сезону. Спортсменка запевняє, що інцидент не відіб'ється на її планах виграти четверте олімпійське золото на Іграх в Парижі-2024.

Відзначимо, що польська легкоатлетка буде пропускати світову першість вдруге. У 2019 році діюча чемпіонка того часу не змагалася в Досі через пошкодження коліна.

Влодарчік буде не єдиною титулованою спортсменкою, яка не виступатиме в Юджині. Через операцію на коліні форум пропустить і діючий чемпіон світу зі стрибків з жердиною Сем Кендрікс.

Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
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Аніта Влодарчік

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