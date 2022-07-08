Триразова олімпійська чемпіонка з метання молота вдруге поспіль пропустить ЧС

Титулована полька отримала травму під час переслідування грабіжника власного автомобіля

Аніта Влодарчик / Фото - sport.interia.pl

Триразова олімпійська чемпіонка з метання молотачерез травму пропустить чемпіонат світу з легкої атлетики в Юджині (США), яку отримала під час переслідування грабіжника власного автомобіля.36-річна спортсменка почала свій сезон з чотирьох перемог поспіль на турніру в Туреччині, Кенії та Польщі.Полька поскаржилася на сильне пошкодження м'язи стегна в результаті інциденту, що стався в червні під час затримання грабіжника.В результаті операції на стегні Влодарчик буде пропускати не тільки чемпіонат світу, але і заверешення легкоатлетичного сезону. Спортсменка запевняє, що інцидент не відіб'ється на її планах виграти четверте олімпійське золото на Іграх в Парижі-2024.Відзначимо, що польська легкоатлетка буде пропускати світову першість вдруге. У 2019 році діюча чемпіонка того часу не змагалася в Досі через пошкодження коліна.Влодарчік буде не єдиною титулованою спортсменкою, яка не виступатиме в Юджині. Через операцію на коліні форум пропустить і діючий чемпіон світу зі стрибків з жердиною