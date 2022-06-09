Магучих з найкращим результатом сезону в світі виграла етап Діамантової ліги в Юджині. Геращенко – 4-та, Левченко – 7-ма
«Це не спорт поза політикою або політика в спорті. Це, б***а, людські життя !!!». Левченко красиво відповіла страждаючій ласіцкене
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20:13
Юлія Левченко / Фото - Getty ImagesСрібний призер чемпіонату світу-2017, українська стрибунка у висоту Юлія Левченко відповіла в Instagram на відкритий лист чемпіонки Токіо-2020 росіянки марії ласіцкене президенту МОК Томасу Баху.
«Ми вас підтримували, як могли. Ціною власної репутації не втрачали співчуття. Навіть після анексії Криму і початку війни на сході України. Хотілося вірити в думку «не всі такі», навіть коли вас не допускали на міжнародні старти через порушені правил вашою країною. А коли допускали, я особисто щиро співпереживала, бажала удачі...».
«Але коли вранці 24 лютого відбулося ПОВНОМАСШТАБНЕ ВТОРГНЕННЯ, в 5 км від мого будинку прилітає ракета, коли я тремчу від страху в 4 ранку і не знаю, кому першому зателефонувати. Коли отримую смс від тренера: «Юля, збирай сумки», – у відповідь жодного слова з боку російського спортсмена... Навіть навпаки, концерти на честь війни і практично одноголосна підтримка».
«Це не спорт поза політикою або політика в спорті. Це, б***а, людські життя!!! ЖИТТЯ!!! Це найцінніше! Це не медалі і рекорди! Це право на те що, щоб просто існувати на цій землі, ходити і дихати! Дорослі, люди похилого віку, діти... Більшість сидить в підвалах, багато поранених, у багатьох психологічна травма на все життя, а кого-то позбавили життя!!!».
«Ви вважаєте, що спорт важливіше права жити? Вас не допускають, тому що ви – росіянка?! А НАС УБИВАЮТЬ, просто ПОТОМУ ЩО МИ – УКРАЇНИ!!! Відчуваєте різницю?!».
Поки ласіцкене страждає – українка Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Рабаті.