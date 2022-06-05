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У Кокошко золото та рекорд, у Табашник срібло, а у Бризгіної бронза турніру в Іспанії

Збірна України тричі була представлена на подіумі в Андухарі
Легка атлетика
10:28
У Кокошко золото та рекорд, у Табашник срібло, а у Бризгіної бронза турніру в Іспанії
Роман Кокошко / Фото: ФЛАУ

Представники збірної України завоювали золоту, срібну та бронзову медалі на турнірі в іспанському Андухарі.

У поштовху ядра перше місце з особистим рекордом зайняв Роман Кокошко – 20:71 м. Переможний результат українець забезпечив в п'ятій спробі, що дозволило йому випередити бразильця Вілліана Дурадо (20.49 м).

У стрибках у висоту Катерина Табашник посіла друге місце з результатом (1.81 м). Перемогла на секторі Марісабель Сенья з Домініканської республіки – у неї рекорд турніру (1.88 м).

Третьою місце в бігу на 400 метрів з результатом в 53.64 зайняла Анастасія Бризгіна. Переможцем забігу стала кубинка Лінснейдіс Вейт.

Як повідомлялося, раніше Ткачук і Рижикова завоювали дві медалі в Остраві.


Карен Агабекян
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Анастасія Бризгіна Катерина Табашник Роман Кокошко

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Новини: Легка атлетика

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