Володимир Кириченко

Багаторазова чемпіонка росії зі стрибків із жердиною Поліна Кнороз для пропагандистських ЗМІ заявила, що британець Себастьян Коу, який очолює Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій (World Athletics), погано ставиться до російських спортсменів.

«Що стосується Себастьяна Коу, то тут усе зрозуміло: він нас терпіти не може. Згадайте, що Коу сказав перед Іграми-2024 у Парижі журналістам: «Так, ви побачите російських спортсменів на Олімпіаді, але це точно не легка атлетика».

Коу став президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій у серпні 2015 року, через три місяці очолювана ним організація після допінгового скандалу ухвалила рішення про усунення російських спортсменів від міжнародних стартів.

У березні 2022 року через ситуацію в Україні World Athletics заборонила російським та білоруським спортсменам брати участь у всіх великих міжнародних стартах.

Раніше стало відомо, що триразова олімпійська чемпіонка з Ямайки завершить кар'єру в кінці сезону-2025.