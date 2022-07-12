Україна на чемпіонаті світу не буде представлена в змішаній естафеті 4х400 метрів

Українці не змогли вчасно отримати необхідні візи

На чемпіонаті світу в Юджині (США) збірна України з легкої атлетики не буде представлена в змішаній естафеті 4х400 метрів. Про це повідомив виконуючий обов'язки державного тренера збірної України Олексій Сердюченко.

Україна отримала право виставити команду з чотирьох основних і двох запасних бігунів в змішану естафету 4х400 метрів незадовго до початку турніру. Тому команда не змогла отримати американські візи.

«Наші хлопці елементарно не встигли отримати візи, бо не розраховували на свою участь. Ми були 17 в рейтингу, а кваліфікується 16 команд. Хтось із команд відмовився, і нам запропонували, але ми вже не встигали. Дуже складний це питання, особливо в умовах воєнного стану, коли посольство США в Україні не працює. Спортсмени змушені виїжджати в інші країни і там домовлятися про співбесіди. А також там чекати документа».

Також українці не будуть стартувати в чоловічій естафеті 4х400м. Тренерський штаб вирішив, що команда буде готуватися до серпневого чемпіонату Європи в Мюнхені.

В цілому Україна не використала 12 квот в різних дисциплінах, в яких відібрала на турнір.

Нагадаємо, чемпіонат світу пройде з 15 по 24 липня і на нього не допустять росіян.