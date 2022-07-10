World Athletics не допустила росіян до чемпіонату світу в Юджині

росіяни хотіли виступати під нейтральним статусом

російським спортсменам заборонили брати участь на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який пройде з 14 по 24 липня в Юджині, штат Орегон, США. Про це повідомила World Athletics.



Причиною заборони стала триваюча повномасштабна російська агресія в Україні.

При цьому, World Athletics схвалила участь 18 росіян в міжнародних змаганнях, крім чемпіонату світу, під нейтральним статусом.

Заборона на участь російських і білоруських спортсменів почав діяти з 1 березня, через що вони пропустили чемпіонат світу в приміщенні, який пройшов в Сербії.

Також організатори Діамантової ліги заборонили участь російських і білоруських спортсменів.

Нагадаємо, триразова олімпійська чемпіонка по метанню молота вдруге поспіль пропустить чемпіонат світу.