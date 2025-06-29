Україна вилетіла до ІІ дивізіону командного чемпіонату Європи
У Мадриді синьо-жовті були представлені 43 спортсменами у 19 дисциплінах
32 хвилини тому
Фото: Bjorn Paree
Збірна України посіла 14-те місце серед 16 команд на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2025 у Мадриді та, згідно з регламентом, вилітає до ІІ дивізіону.
Також місця в І дивізіоні втратили Фінляндія та Литва.
Переможцем стала національна збірна Італії.
Збірна України була представлена на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2025 у Мадриді 43 спортсменами — 22 чоловіками та 21 жінкою. Наші атлети змагалися у 19 дисциплінах.
Фельфнер – другий у метанні списа на командному чемпіонаті Європи.
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