Денис Сєдашов

Збірна України посіла 14-те місце серед 16 команд на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2025 у Мадриді та, згідно з регламентом, вилітає до ІІ дивізіону.

Також місця в І дивізіоні втратили Фінляндія та Литва.

Переможцем стала національна збірна Італії.

Збірна України була представлена на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2025 у Мадриді 43 спортсменами — 22 чоловіками та 21 жінкою. Наші атлети змагалися у 19 дисциплінах.

Фельфнер – другий у метанні списа на командному чемпіонаті Європи.