Українець показав другий найкращий результат в історії Європи серед юніорів

Фото: European Athletics

Артур Фельфнер став другим на турнірі в Словаччині у метанні спису.



Українець встановив новий юніорський та молодіжний рекорд України (84,32 м). Також результат 18-річного представника Київської області став другим найкращим в історії Європи серед спортсменів до 20 років. Вище тільки латвієць Зігмунд Сірмаїш, який у 2011 метнув снаряд на 84,69 м.

