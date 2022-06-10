Бех-Ромачнук – тріумфатор етапу Діамантової ліги в Римі. Українка залишила позаду чемпіонку Токіо-2020
Українець показав другий найкращий результат в історії Європи серед юніорів
Також Фельфнер оновив юніорський та встановив новий молодіжний рекорд України
12:18
Фото: European Athletics
Артур Фельфнер став другим на турнірі в Словаччині у метанні спису.
Українець встановив новий юніорський та молодіжний рекорд України (84,32 м). Також результат 18-річного представника Київської області став другим найкращим в історії Європи серед спортсменів до 20 років. Вище тільки латвієць Зігмунд Сірмаїш, який у 2011 метнув снаряд на 84,69 м.
Second on the European U20 all-time list!— European Athletics (@EuroAthletics) June 9, 2022
Only 18, Artur Felfner improves to 84.32m in the javelin at the P-T-S Meeting in Samorin.
The European U20 record is still held by Zigismunds Sirmais at 84.69m. #ContinentalTour pic.twitter.com/8oqA6vfR1h
Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги в Римі.
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