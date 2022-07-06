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Українець став чемпіоном Європи U18 з рекордом змагань

Брудін метнув диск на 20 см далі за попередній топрезультат
Легка атлетика
15:46
Українець став чемпіоном Європи U18 з рекордом змагань
Михайло Брудін / Фото: Instagram

В Єрусалимі проходить юніорський чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів до 18 років.

Михайло Бродін завоював золото з найкращим результатом в історії змагань (64,51 м). Українець на 20 см перевершив попередній топрезультат, який належав іспанцеві Ясіелю Сотеро (64,31 м).

Чемпіонат Європи U18. Метання диска

1. Михайло Брудін (Україна) 64.51 м

2. Яннік Рольвнік (Нідерланди) 63.06 м

3. Міхай Даміан Моторка (Румунія) 58.18 м

Склад збірної України на ЧС-2022 з легкої атлетики у Юджині.

Олег Шумейко-молодший
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Михайло Брудін

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