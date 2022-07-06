Михайлюк встановив особистий рекорд результативності за українську збірну
Українець став чемпіоном Європи U18 з рекордом змагань
Брудін метнув диск на 20 см далі за попередній топрезультат
15:46
Михайло Брудін / Фото: Instagram
В Єрусалимі проходить юніорський чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів до 18 років.
Михайло Бродін завоював золото з найкращим результатом в історії змагань (64,51 м). Українець на 20 см перевершив попередній топрезультат, який належав іспанцеві Ясіелю Сотеро (64,31 м).
Чемпіонат Європи U18. Метання диска
1. Михайло Брудін (Україна) 64.51 м
2. Яннік Рольвнік (Нідерланди) 63.06 м
3. Міхай Даміан Моторка (Румунія) 58.18 м
Склад збірної України на ЧС-2022 з легкої атлетики у Юджині.
Коментарі 0