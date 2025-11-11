Українську легкоатлетку позбавили статусу членкині ФЛАУ за участь в турнірах на території росії
Вона представляла тимчасово окуповані території Запорізької області
Легка атлетика / Фото - ФЛАУ
Федерація легкої атлетики України позбавила Анну Гордіюк статусу членкині ФЛАУ.
Причиною стала її участь у змаганнях на території росії після 2022 року.
Зазначимо, що Гордіюк представляла тимчасово окуповані території Запорізької області у змаганнях на території росії та на окупованих територіях України.
Гордіюк – вихованка енергодарівської школи легкої атлетики.
