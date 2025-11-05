Визначено фіналістів премії World Athletics Awards-2025
Імена переможців стануть відомі 30 листопада на церемонії в Монако
26 хвилин тому
Всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics) оголосила фінальний список номінантів на звання найкращих легкоатлетів 2025 року.
Серед жінок у боротьбу за нагороди вступили:
Фемке Бол (Нідерланди) — біг на 400 метрів з бар’єрами;
Сідні Маклафлін-Леврон (США) — біг на 400 м і естафета 4×400 м;
Тара Девіс-Вудгол (США) — стрибки у довжину;
Нікола Оліслагерс (Австралія) — стрибки у висоту;
Перес Джепчірчір (Кенія) — марафон;
Марія Перес (Іспанія) — спортивна ходьба.
Серед чоловіків номіновані:
Ноа Лайлз (США) — біг на 100, 200 та 4×100 м;
Еммануель Ваньоні (Кенія) — біг на 800 м;
Арман Дюплантіс (Швеція) — стрибки з жердиною;
Маттіа Фурлані (Італія) — стрибки у довжину;
Сабастьян Саве (Кенія) — марафон;
Альфонс Сімбу (Танзанія) — марафон.
Голосування триватиме до 9 листопада, а переможців у кожній категорії оголосять 30 листопада під час урочистої церемонії World Athletics Awards 2025, яка відбудеться в Монако.
«Не хочу йти на тренування». Магучіх пояснила причини не найкращих результатів у сезоні.