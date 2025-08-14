Українці Килипко та Онуфрієв здобули медалі на Континентальному турі в Копенгагені
Українські стрибуни з жердиною здобули срібло та бронзу на «бронзовому» етапі серії
26 хвилин тому
Українські легкоатлети Марина Килипко та Олександр Онуфрієв вибороли медалі у стрибках із жердиною на «бронзовому» етапі Континентального туру в Копенгагені.
Килипко у жіночому фіналі посіла друге місце з результатом 4.36 м. Вона поступилася норвежці Лене Ретціус (4.51 м), випередивши шведку Кайсу Рот (4.26 м).
У чоловічих змаганнях Олександр Онуфрієв здобув бронзу з результатом 5.46 м. Він поступився італійцям Сімоне Бертеллі (5.61 м) та Маттео Олівері (5.46 м), який виграв срібло через меншу кількість невдалих спроб.
Стрибки із жердиною. Жінки:
- Лене Ретціус (Норвегія) — 4.51 м
- Марина Килипко (Україна) — 4.36 м
- Кайса Рот (Швеція) — 4.26 м
Стрибки із жердиною. Чоловіки:
- Сімоне Бертеллі (Італія) — 5.61 м
- Маттео Олівері (Італія) — 5.46 м
- Олександр Онуфрієв (Україна) — 5.46 м
Нагадаємо, український метальник списа Артур Фельфнер пропустить усі старти до чемпіонату світу-2025.