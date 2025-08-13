Володимир Кириченко

Український легкоатлет Артур Фельфнер в інтерв'ю Суспільне Спорт розповів про подальші плани, а також поділився емоціями після тріумфу на чемпіонаті України у секторі для метанні списа.

Фельфнера запрошували на етапи Діамантової ліги цьогоріч, однак пропускав їх через проблеми зі спиною.

«Я знав, що [під час змагань на чемпіонаті України] воно боліти так сильно, як на тренуваннях, не буде. Тут рух набагато швидший, тому спина не встигає схопити. Коли я метнув за 80 метрів, то підійшов до тренера, він сказав, щоб я завершував. Але я сказав, що почуваю себе добре і можу ще пометати. Відпрацьовували технічні моменти. Дві спроби за 80 м, з тим, як я тренувався, то це хороші метри для мене. Якщо чесно, то ми з тренером домовились, що я буду метати на техніку. Дві спроби в технічному плані не вийшли, він сказав мені агресивніше бігти. Я агресивніше пробіг і метнув за 80 м. Тому з технікою загалом впорався. Будемо готуватись на чемпіонат світу в Токіо. Всі старти пропускаю, зараз «Діамантову лігу» пропускаю в Польщі».

Чечмпіонат світу пройде з 13 до 21 вересня у Токіо (Японія).

Нагадаємо, Фельфнер став чемпіоном України-2025, випередивши найближчого суперника на 16 м.