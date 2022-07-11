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Вона побіжить в Юджині. Скандальна Семеня вперше за 5 років виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики

31-річна південноафриканка виступить на дистанції 5000 м
Легка атлетика
20:49
Вона побіжить в Юджині. Скандальна Семеня вперше за 5 років виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Кастер Семеня / Фото - Twitter
Дворазова олімпійська чемпіонка Кастер Семеня візьме участь в ЧС-2022 з легкої атлетики. Про це повідомляє Reuters.

Вона заявлена на біг на 5000 м. Хоча Семеня не змогла виконати норматив для турніру, але через зняття кількох спортсменок з турніру їй дали ліцензію.

Це буде перший для неї планетарний форум з 2017 року, коли вона виграла золото на 800 м і бронзу на 1500 м.

Семеня двічі вигравала Олімпійські ігри (Лондон-2012, Ріо-2016) на дистанції 800 м. Також ставала тріумфатором форумів на дистанціях 400 і 1500 м. Однак в 2019 році Кастер заборонили виступи на цих дистанціях без прийому спеціальних препаратів для зниження рівня тестостерону.

Відзначимо, що 31-річна південноафриканка не вигравала престижні турніри на дистанції 5000 м, а її кращий результат сезону становить 15.31,50 хвилин – при норматив ЧС 15.10,00.

Напередодні австралійка Брук Бушкель напередодні ЧС з легкої атлетики-2022 оновила рекорд сезону в стрибках в довжину.
Володимир Кириченко
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Новини: Легка атлетика

Вона побіжить в Юджині. Скандальна Семеня вперше за 5 років виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Вона побіжить в Юджині. Скандальна Семеня вперше за 5 років виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики
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