World Athletics не допустила росіян до чемпіонату світу в Юджині
World Athletics прийняла рішення провести чемпіонат світу з легкої атлетики-2025 в Токіо
Столиця Японії виграла в голосуванні завдяки визначальним факторам
15:22
Легкоатлетичний стадіон / Фото - insidethegames.bizЧемпіонат світу з легкої атлетики-2025 відбудеться в Токіо (Японія). Про це повідомляє ESPN.
Рішення було прийнято на раді World Athletics (Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій). Іншими кандидатами на проведення турніру були Найробі (Кенія), Сілезія (Польща) і Сінгапур.
Президент World Athletics Себастьян Коу повідомив, що голосування було напруженим, а Токіо виграв завдяки сильній заявці, людському ресурсу в Японії і великими угодами зі спонсорами.
Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики стартує вже сьогодні, 15 липня, в Юджині (США) і триватиме до 24 липня. У перший змагальний день виступлять 10 українських спортсменів.
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