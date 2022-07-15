10 українців виступлять у перший день чемпіонату світу з легкої атлетики

Змагання пройдуть з 15 по 24 липня в США

Фото: ФЛАУ Сьогодні, 15 липня, розпочинається чемпіонат світу з легкої атлетики, який проходить у Юджині, США.

В перший змагальний день змагатимуться 10 українців. Чемпіонат світу. Розклад виступів українців. Стрибки у висоту. Чоловіки. 20:10. Андрій Проценко, Олег Дорощук (кваліфікація) Метання молота. Чоловіки. 20:30. Михайло Кохан (кваліфікація) Жінки. 23:30. Ірина Климець (кваліфікація) Спортивна ходьба. 20 км 23:10. Ганна Шевчук, Олена Собчук, Людмила Оляновська (фінал) Стрибки з жердиною. 03:20. Яна Гладійчук, Марина Килипко (кваліфікація) Штовхання ядра. 04:55. Роман Кокошко (кваліфікація) Ярослава Магучіх на питання про відсторонення росіян відповіла, що не хоче бачити в секторі вбивць.

Олег Шумейко-молодший