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10 українців виступлять у перший день чемпіонату світу з легкої атлетики

Змагання пройдуть з 15 по 24 липня в США
Легка атлетика
13:45
10 українців виступлять у перший день чемпіонату світу з легкої атлетики
Фото: ФЛАУ

Сьогодні, 15 липня, розпочинається чемпіонат світу з легкої атлетики, який проходить у Юджині, США.

В перший змагальний день змагатимуться 10 українців.

Чемпіонат світу. Розклад виступів українців.

Стрибки у висоту.

Чоловіки.

20:10. Андрій Проценко, Олег Дорощук (кваліфікація)

Метання молота.

Чоловіки.

20:30. Михайло Кохан (кваліфікація)

Жінки.

23:30. Ірина Климець (кваліфікація)

Спортивна ходьба. 20 км

23:10. Ганна Шевчук, Олена Собчук, Людмила Оляновська (фінал)

Стрибки з жердиною.

03:20. Яна Гладійчук, Марина Килипко (кваліфікація)

Штовхання ядра.

04:55. Роман Кокошко (кваліфікація)

Ярослава Магучіх на питання про відсторонення росіян відповіла, що не хоче бачити в секторі вбивць.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Збірна України (легка атлетика)

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