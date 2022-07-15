Магучих – про відсторонення росіян від змагань: «Я не хочу бачити вбивць в секторі»
10 українців виступлять у перший день чемпіонату світу з легкої атлетики
Змагання пройдуть з 15 по 24 липня в США
13:45
Фото: ФЛАУ
Сьогодні, 15 липня, розпочинається чемпіонат світу з легкої атлетики, який проходить у Юджині, США.
В перший змагальний день змагатимуться 10 українців.
Чемпіонат світу. Розклад виступів українців.
Стрибки у висоту.
Чоловіки.
20:10. Андрій Проценко, Олег Дорощук (кваліфікація)
Метання молота.
Чоловіки.
20:30. Михайло Кохан (кваліфікація)
Жінки.
23:30. Ірина Климець (кваліфікація)
Спортивна ходьба. 20 км
23:10. Ганна Шевчук, Олена Собчук, Людмила Оляновська (фінал)
Стрибки з жердиною.
03:20. Яна Гладійчук, Марина Килипко (кваліфікація)
Штовхання ядра.
04:55. Роман Кокошко (кваліфікація)
Ярослава Магучіх на питання про відсторонення росіян відповіла, що не хоче бачити в секторі вбивць.
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