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World Athletics у Міжнародний Олімпійський день закликала підтримати українців, постраждалих від агресії росії

Міжнародна асоціація атлетики вкотре висловила підтримку українцям
Легка атлетика
16:40
World Athletics у Міжнародний Олімпійський день закликала підтримати українців, постраждалих від агресії росії
Фото: amazing-ukraine.com

World Athletics у своїх соцмережах привітала з Міжнародним Олімпійським днем та нагадала про можливість долучитися до ініціативи, яка спрямована на підтримку українських спортсменів, які постраждали від нападу росії:

Вітаємо всіх з Міжнародним Олімпійським днем.

Цього року девізом є Move For Peace (Рухайся За Мир). І не може бути кращої нагоди нагадати що World Athletics заснувала Український фонд підтримки спортсменів, які постраждали від конфлікту.

Читайте повну інформацію та ставайте учасником.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх з найкращим результатом сезону виграла змагання в Чехії.

Олег Шумейко-молодший
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Новини: Легка атлетика

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