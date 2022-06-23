Романчук: «Я був готовий вбити російського олімпійського чемпіона, коли побачив його з літерою «Z»
World Athletics у Міжнародний Олімпійський день закликала підтримати українців, постраждалих від агресії росії
Міжнародна асоціація атлетики вкотре висловила підтримку українцям
16:40
Фото: amazing-ukraine.com
World Athletics у своїх соцмережах привітала з Міжнародним Олімпійським днем та нагадала про можливість долучитися до ініціативи, яка спрямована на підтримку українських спортсменів, які постраждали від нападу росії:
Вітаємо всіх з Міжнародним Олімпійським днем.
Цього року девізом є Move For Peace (Рухайся За Мир). І не може бути кращої нагоди нагадати що World Athletics заснувала Український фонд підтримки спортсменів, які постраждали від конфлікту.
Читайте повну інформацію та ставайте учасником.
Нагадаємо, що Ярослава Магучіх з найкращим результатом сезону виграла змагання в Чехії.
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