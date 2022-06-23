World Athletics у Міжнародний Олімпійський день закликала підтримати українців, постраждалих від агресії росії

Міжнародна асоціація атлетики вкотре висловила підтримку українцям

Фото: amazing-ukraine.com

World Athletics у своїх соцмережах привітала з Міжнародним Олімпійським днем та нагадала про можливість долучитися до ініціативи, яка спрямована на підтримку українських спортсменів, які постраждали від нападу росії:



Вітаємо всіх з Міжнародним Олімпійським днем. Цього року девізом є Move For Peace (Рухайся За Мир). І не може бути кращої нагоди нагадати що World Athletics заснувала Український фонд підтримки спортсменів, які постраждали від конфлікту. Читайте повну інформацію та ставайте учасником.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх з найкращим результатом сезону виграла змагання в Чехії.