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Збірна України завоювала чотири медалі на турнірі в Норвегії

Срібні медалі у Окунєвої та Никифорова
Легка атлетика
07:42
Збірна України завоювала чотири медалі на турнірі в Норвегії

У Норвегії на легкоатлетичному турнірі Trond Mohn Games збірна України завоювала чотири медалі.

У стрибках у висоту Оксана Окунєва стала другою, показавши однаковий результат з фінкою Хетою Туурі (1.83 м), але поступившись за кількістю спроб. На цьому ж секторі українка Юлія Чумаченко показала третій результату (1.80 м).

У секторі для стрибків у довжину Сергій Никифоров посів друге місце (7,63 м), поступившись переможцю хорвату Філіпу Правідцу всього 5 сантиметрів.

Четверту медаль Україні принесла Марія Синей, яка стала третьою в потрійному стрибку (13.25 м).

Також на турнірі брав участь Данило Даниленко, який зумів у бігу на 300 метрів показати четвертий результат.

Нагадаємо, раніше на турнірі в німецькому Релінгене Окунєва також стала другою, але з кращим результатом.


Карен Агабекян
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Теги

Оксана Окунева Сергій Никифоров Юлія Чумаченко Марія Сіней Данило Даниленко

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