«Життя в окупації, зустріч з російським танком». Рижикова розповіла, через що проходять українськи спортсмени

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Легкоатлетка Анна Рижикова розповіла, через що прийшли українські спортсмени після 24 лютого:



Також спортсмени спортсмени лишались в Сумах, після того, як я поїхала. Вони хотіли пересидіти, а потім вирішили виїхати. Це був тренер з двома дівчатами. Вони по Telegram-каналах стежили за станом справ для виїзду, і там лише одна дорога більш-менш безпечна була. Вони її обрали, і їм не вистачило метрів 200 до повороту – зустріли російський танк. Їх зупинили, перевіряли документи, щось питали, перерили усі речі, але добре, що відпустили. Приїхали до нас ночувати і потім побачили інформацію, що машини, які їхали після них, були розстріляні. Люди гинули – це просто жах.

У Дніпрі у нас було більш-менш спокійно. Так, прилітали ракети, але на землі військ нема, і життя триває в місті. Мій чоловік та батьки лишаються там. У нас дуже великий хаб волонтерський і дуже багато привозять поранених, люди здають кров. Багато моїх друзів допомагають чим можуть – волонтерять зараз. Навіть моя найкраща подруга, яка вже довгий час проживає у США, вона приїхала і зараз допомагає волонтерством у Львові. Також її друзі із США, наша діаспора, надсилають дуже багато допомоги. Вона далі розсилає це по Україні.