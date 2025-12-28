Олег Гончар

Офіційний сайт Формули-1 підбив неформальні підсумки сезону-2025, вручивши Фернандо Алонсо (Aston Martin) «премію» найневезучішого гонщика року.

Череда технічних проблем і невдалих обставин переслідувала іспанця в першій половині сезону: перші очки він набрав лише на дев’ятому етапі в Барселоні після сходу в Австралії, відмови гальм у Китаї та проблем з силовою установкою в Монако.

«Ми так невезучі, цього року все проти нас» Фернандо Алонсо

Невдачами стали поганий таймінг сейфті-кара в Зандвоорті та відмова підвіски в Монці через гравій від колеса лідера гонки Ландо Норріса (McLaren).

Попри все, Алонсо повернувся до топ-10 чемпіонату завдяки 16 очкам на двох останніх етапах.