Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо вважає, що Aston Martin очікує на успіх. Щоправда, іспанець не впевнений у короткостроковій перспективі свого прогнозу. Пілота цитує f1analytic.com:

Базу повністю добудовано. Аеродинамічна труба нова, вона вже є і використовується. У нас є Едріан Ньюі, Енді Ковелл, Енріко Карділе. Тобто в команді працюють чудові фахівці та дуже талановиті люди.

Нам просто потрібно зібрати все докупи. Інфраструктура нова. Люди працюють у системі лише кілька місяців. Але чи вистачить цих місяців чи знадобиться цілий сезон, щоби все склеїти?

В успіху Aston Martin я не маю сумніву – для мене це гарантія. Найбільше питання – коли саме це станеться. І ми всі намагаємося зробити так, щоб це сталося якнайшвидше.