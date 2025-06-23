Денис Сєдашов

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо прокоментував ідею про можливу боротьбу за пост президента мадридського Реала.

В інтерв’ю DAZN іспанця запитали, чи уявляє він себе конкурентом Рафаеля Надаля, який раніше висловлював бажання очолити клуб у майбутньому.

Алонсо зізнався, що хоч і захоплюється футболом, але не готовий брати на себе таку відповідальність:

Я не так налаштований на це, як Рафа. Але коли любиш футбол і певну команду, то завжди трохи мрієш про те, щоб мати хоч краплю впливу на ухвалення рішень. Вдома ми всі — тренери, гравці, президенти: уклали б ту угоду, підписали б цього… Я не відчуваю себе готовим. І, правду кажучи, я не готовий. Тож зараз про це навіть немає сенсу думати. Фернандо Алонсо

Ферстаппен назвав гонки, які не можна виключати з Формули-1.