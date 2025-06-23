Ферстаппен назвав гонки, які не можна виключати з Формули-1
Макс вважає, що певні траси мають отримати «окремий статус»
близько 1 години тому
Фото: Red Bull
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен розповів, які траси мають залишатися у календарі Ф-1. Нідерландця цитує f1analytic.com:
Траси, які, на мою думку, заслуговують на «окремий статус» і завжди мають бути в календарі, суто зі спортивних міркувань, – це Спа, Зандворт, Сільверстоун, Імола, Сузука та Бразилія.
Ще мені подобається петля Нюрбургрингу, але сучасні машини навряд чи там ганятимуться.
Легенда Ф-1 повідомив про рак.
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