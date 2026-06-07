Антонеллі виграв Гран-прі Монако, Хемілтон та Аджар — на подіумі
Для італійця це п'ята перемога поспіль
близько 2 годин томуПідписатися в
Італієць Кімі Антонеллі з Mercedes стартував з поулу і здобув перемогу на Гран-прі Монако у Ф1. Друге місце посів Льюїс Хемілтон (Ferrari), а замкнув трійку призерів Ізак Аджар (Red Bull).
Через відмову двигуна боротьбу достроково припинив Макс Ферстаппен. Згодом у жорстку аварію потрапив Шарль Леклер, через що гонку довелося зупинити червоними прапорами.
Відзначимо, що Антонеллі виграв п'яту гонку поспіль.
Офіційно: Формула-1 продовжила контракт із Гран-прі Лас-Вегаса.
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