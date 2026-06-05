Офіційно: Формула-1 продовжила контракт із Гран-прі Лас-Вегаса
Угода укладена до 2037 року
близько 3 годин томуПідписатися в
Організатори етапу в Лас-Вегасі та керівництво Формули-1 підписали нову десятирічну угоду. Етап залишатиметься в календарі чемпіонату світу щонайменше до 2037 року. Повідомляє пресслужба Ф1.
Міська траса довжиною 6,2 км пролягає через бульвар Лас-Вегас, пряму Стріп та повз відомі казино. Етап дебютував у календарі 2023 року.
Поточного сезону гонка в Лас-Вегасі запланована на 21 листопада.
Наразі в загальному заліку сезону-2026 лідирує пілот Mercedes Кімі Антонеллі, який має в активі чотири перемоги.
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