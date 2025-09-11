Олег Гончар

Британський автовиробник Aston Martin у співпраці з брендом egg, що належить компанії BabyStyle, випустив нову колекцію дитячих візочків.

Візочки egg3 Aston Martin дебютувала на виставці Kind + Jugend у Кельні 9–11 вересня.

Візочки доступні у трьох колірних гамах: яскраво-зелена з акцентами лаймового кольору, що повторює ліврею гоночних болідів Aston Martin у Формулі-1 та гонках на витривалість, а також дві сірі варіанти з тканиною у стилі "ялинка", натхненні вінтажними інтер'єрами марки.

Колекція базується на моделях egg3, але вирізняється елементами, запозиченими з Aston Martin. Стьобана тканина відтворює інтер'єр кросовера DBX707, колеса з шестикутним візерунком нагадують диски моделей Valour і Victor, а графічні елементи на центральному хабі — текстуровані керуючі елементи салону.

Використані були преміальні матеріали, включаючи шкіру від постачальників Aston Martin та силіконові логотипи з крилами.

Продажі візочків, люльок та аксесуарів стартують у IV кварталі 2025 року. Ціна — від 2500 фунтів стерлінгів (139 608 грн).

Результати Гран-прі Італії з Формули-1.