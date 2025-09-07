Ферстаппен виграв Гран-прі Італії, Норріс і Піастрі на подіумі
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон на Ferrari фінішував шостим
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Італії. Друге місце посів пілот McLaren Ландо Норріс, а третім фінішував його напарник Оскар Піастрі, також з McLaren.
Норріс довгий час йшов другим, але під час піт-стопу втратив багато часу і тимчасово пропустив напарника Піастрі вперед. Після цього команда McLaren по радіо попросила Піастрі повернути позицію Норрісу.
Семиразовий чемпіон світу, пілот Ferrari Льюїс Хемілтон, фінішував шостим.
Ферстаппен встановив рекорд швидкості у Формулі-1 на трасі у Монці.