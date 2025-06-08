Бос Ferrari назвав головну проблему всіх команд Формули-1

Керівник Ferrari Фредерік Вассьор розповів, яка одна спільна проблема для всіх команди Формули-1 у сезоні-2025. Слова француза наводить f1analytic.com:

Не хочу говорити, що вся справа у передніх крилах. Це не спосіб скоротити відставання, але у всіх команд одна й та сама проблема – розібратися з шинами та зрозуміти роботу складів з погляду зносостійкості та продуктивності. Це справедливо для всіх команд.

Це не найбільший фактор, що впливає на продуктивність, але його потрібно враховувати, тому що при зміні на одну десяту ви повністю перетасовуєте грати, а значить, це цілком може стати фактором, що визначає рівень виступів команди.