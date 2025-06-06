Бос Red Bull розвіяв теорію змови Шумахера щодо Ферстаппена

Хорнер спростував припущення про навмисну аварію Макса на Гран-Прі Іспанії

близько 3 годин тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Керівник Red Bull Крістіан Хорнера висловився про теорію Ральфа Шумахера, який заявив, що Макс Ферстаппен влаштував аварію на Гран-Прі Іспанії, щоб опуститися нижче четвертого місця в особистому заліку та піти з команди. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Ця теорія – повна нісенітниця. Я давно не чув нічого дурнішого. Макс – гонщик до мозку кісток.

Він завжди хоче перемагати і ніколи б так не вчинив.

Крістіан Хорнер

Нагадаємо, що Ферстаппен сумнівається у можливості боротися за титул у сезоні-2025.

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