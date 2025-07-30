Cadillac визначився з першим пілотом на дебютний сезон Формули-1
Першим бойовим гонщиком має стати Боттас
близько 3 годин тому
Фото: Mercedes
Cadillac визначився з першим бойовим пілотом на сезон-2026, який стане дебютним у Формулі-1 для американської команди.
Гонщиком колективу має стати Валттері Боттас, повідомляє gpblog.com. За інформацією джерела, фін та Cadillac досягли угоди та найближчим часом підпишуть контракт. Щодо кандидатури другого пілота все поки не настільки очевидно – основним претендентом на місце у другому боліді є Серхіо Перес, але угода наразі не досягнута.
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