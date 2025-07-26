Чемпіон Формули-1 1997 року Жак Вільньов розповів, у чому бачить слабкість Макса Ферстаппена. Слова канадця наводить f1analytic.com:

Політика, всі ці ігри, які відбуваються за межами машини, іноді в голові, матимуть величезний вплив. І вони є невід'ємною частиною того, що відбуватиметься на гоночній трасі.

Кожен має свою слабкість, своє хворе місце. Макс іноді бачить перед собою червону ганчірку і стає трохи агресивнішим, і це йому дорого коштує.

В автоспорті це означає штраф у суперліцензію, і тепер він знаходиться за крок від дискваліфікації в одній із гонок, і є ймовірність, що це може статися, і через це він може повестися інакше.