Феттель з'явився в футболці з написами «друзі» і «світ» російською мовою
Чотириразовому чемпіону Формули-1 подарували вишиванку на Гран-прі Азербайджану
Німецький гонщик надає підтримку українському народу
Себастьян Феттель / Фото - TwitterПосольство України в Азербайджані подарувало титулованому німецькому пілоту Aston Martin Себастьяну Феттелю вишиванку під змагальний вікенд Формули-1 в Баку. Про це в Twitter повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.
«Гран-прі Азербайджану стало помітним місцем для вираження солідарності та підтримки народу України. Ми висловлюємо свою подяку видатному гонщику Себастьяну Феттелю і вручаємо йому справжній талісман – українську вишиванку».
Після повномасштабного вторгнення Феттель підтримав Україну, стилізувавши свій шолом. Потім він закликав надати Україні фінансову підтримку.
Нагадаємо, Феттель на Гран-Прі Азербайджану фінішував шостим.
Коментарі 0