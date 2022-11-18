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Даніель Ріккардо повернувся у Red Bull

Австралійський гонщик стане резервним пілотом команди
Автоспорт Формула-1
18 листопада 17:13
Даніель Ріккардо повернувся у Red Bull
Австралійський гонщик Даніель Ріккардо стане резервним пілотом команди Red Bull в 2023 році. Це підтвердив в ефірі Sky Germany спортивний радник команди Хельмут Марко, повідомляє Bild.

Угода австралійця буде розрахована до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на сезон.

33-річний австралієць виступав за Red Bull з 2014 по 2018 рік. У складі команди він здобув 7 перемог, завоював 3 поул-позиції і 29 разів потрапляв на подіум.

Раніше ми повідомляли, що син Шумахера залишився без місця в Формулі-1.
Денис Сєдашов
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Даніель Ріккардо Red Bull

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