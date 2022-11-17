Хюлькенберг замінить сина легендарного Шумахера в Haas
Син Шумахера залишився без місця в Формулі-1
23-річний гонщик точно пропустить наступний сезон
Мік Шумахер, син легендарного семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, пропустить наступний сезон Формули-1.
Команда Haas вирішила не продовжувати угоду з Шумахером-молодшим. При цьому раніше він припинив відносини з академією Ferrari.
В інших командах Формули-1 всі місця на сезон-2023 зайняті.
Місце Міка в Haas займе Ніко Хюлькенберг.
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