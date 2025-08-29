Екклстоун закликав Хемілтона піти з Формули-1
Екскерівник Формули-1 підкреслив, що британець вже залишив вагомий слід у серії
близько 1 години тому
Ексочільник Формули-1 Берні Екклстоун вважає, що Льюїсу Хемілтону варто завершити кар’єру після сезону-2025.
За його словами, британський семиразовий чемпіон світу може піти з чемпіонату на високій ноті. Слова наводить Sport.de.
Він чудово проявив себе та допоміг Формулі-1 стати кращою завдяки своєму стилю та досягненням. Після 2025 року час зняти рукавички, піти й пишатися зробленим. Справа не у віці – з часом просто втомлюєшся, у житті з’являються інші речі, не лише гонки. На мій погляд, він уже не настільки зосереджений. Двадцять років – це величезний термін, а зараз у чемпіонаті є багато молодих пілотів.
