Ферстаппен: «Зчеплення було в порядку, знос гуми теж - а це саме те, що потрібно на Гран-прі Азербайджану»
Ферстаппен: «Після двох сходів виявився в 47 окулярах позаду лідера - і подумав, що все скінчено»
Гонщик Red Bull висловився про невдачі на початку сезону
Чинний чемпіон Формули- 1 Макс Ферстаппен висловився про невдачі на початку сезону.
Голландця цитує портал racingnews365:
«Коли ми зрозуміли, що наша машина дуже конкурентоспроможна, я відразу подумав: ми будемо брати участь в боротьбі за титул. Однак після двох сходів я опинився десь в 46-47 окулярах позаду лідера.
І ось тоді я подумав: все скінчено, у нас нічого не вийде. Ну або що як мінімум нам знадобиться дуже багато часу, щоб наздогнати суперників. Однак буквально через три гонки все перевернулося і тепер уже ми лідируємо з перевагою. І це здорово. Але ми прекрасно розуміємо, що ситуація дуже швидко може змінитися знову.
Ми повинні зосередитися саме на надійності. Тому що навіть два сходу - це вже дуже багато. Ти можеш бути скільки завгодно швидкий, але якщо в результаті ти не доїдеш до фінішу, толку від цього не буде».
Макс Ферстаппен став тріумфатором Гран-прі Азербайджану.
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