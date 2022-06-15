Ферстаппен: «Після двох сходів виявився в 47 окулярах позаду лідера - і подумав, що все скінчено»

Чинний чемпіон Формули- 1 Макс Ферстаппен висловився про невдачі на початку сезону.

Голландця цитує портал racingnews365:

І ось тоді я подумав: все скінчено, у нас нічого не вийде. Ну або що як мінімум нам знадобиться дуже багато часу, щоб наздогнати суперників. Однак буквально через три гонки все перевернулося і тепер уже ми лідируємо з перевагою. І це здорово. Але ми прекрасно розуміємо, що ситуація дуже швидко може змінитися знову.

Ми повинні зосередитися саме на надійності. Тому що навіть два сходу - це вже дуже багато. Ти можеш бути скільки завгодно швидкий, але якщо в результаті ти не доїдеш до фінішу, толку від цього не буде».