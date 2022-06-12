Ферстаппен: «Я поки не вирішив, що буду робити після 2028 року - може, закінчу кар'єру»
Ферстаппен став тріумфатором Гран-прі Азербайджану. Перес – другий, Расселл – третій
Легендарний Хемілтон зупинився в кроці від п'єдесталу пошани
Макс Ферстаппен / Фото - Getty ImagesУ Баку завершилася восьма гонка Формули-1 сезону-2022 м Гран-прі Азербайджану.
Чемпіоном гонки став пілот Red Bull Макс Ферстаппен, слідом за якими фінішували його напарник Серхіо Перес і представник Mercedes Джордж Расселл.
Відзначимо, що гонщики Ferrari Шарль Леклер і Карлос Сайнс зійшли з траси через технічні проблем. А ось легендарний пілот Mercedes Льюїс Хемілтон фінішував лише четвертим.
Гран-прі Азербайджану:
Результати Гран-прі Монако.
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