Ферстаппен скептично оцінив свої шанси на титул у Ф-1
Пілот Red Bull наразі третій у загальному заліку з 155 очками
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен висловив скромні надії на цей сезон Формули-1. Цитує Motorsport Week.
Оцінюючи моє поточне положення у змаганнях Формули-1, мої шанси на чемпіонство вважаю нереалістичними. Я був чесним з собою у цьому питанні. Але я продовжую старатися і показувати максимум на кожному етапі.
Наразы нідерландець посідає третє місце в загальному заліку Формули-1, набравши 155 очок.
Також відомо, що головний інженер Ферстаппена не буде брати участь у Гран-прі Австрії.
Зірка Голлівуду розігнався до 317 км/год на боліді Формули-1.