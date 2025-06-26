Відомий американський актор Бред Пітт поділився враженнями від участі у тестах гоночного боліда Формули-1.

Цитує Пітта motorsport.com.

«Цього тижня я розігнався до 197 миль на годину (317 км/год. Я справді хотів досягти 200 (322 км/год), і мене це трохи мучить. Лише трьох миль не вистачило на прямій.

Я ніколи не відчував нічого подібного – такої повної присутності в моменті. Ти максимально зосереджений, але не стискаєш кермо від страху.

Ти просто перебуваєш у цьому божественному ритмі. Це справді щось неймовірне. Я намагаюсь описати це відчуття притискної сили — і кожного разу мені не вдається. Люди порівнюють з американськими гірками, але це зовсім не те, бо тут ти відчуваєш точку опори під собою. Ти – всередині цього.

Я якось літав на аеробатичному літаку — це було найближче з того, що я переживав. Але навіть це не порівняти. Цей болід дає абсолютно унікальне відчуття – справжній кайф.

Я досі на підйомі. Справді. Я досі не можу відійти від цього. І я дуже вдячний Заку Брауну, команді та дню, проведеному з Ландо Норрісом. Це був суцільний кайф».