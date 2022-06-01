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Ферстаппен: «Я поки не вирішив, що буду робити після 2028 року - може, закінчу кар'єру»

Голландець поділився планами після завершення контракту з Red Bull
Автоспорт Формула-1
20:10
Ферстаппен: «Я поки не вирішив, що буду робити після 2028 року - може, закінчу кар'єру»

Чинний чемпіон Формули- 1 Макс Ферстаппен розповів, що буде робити після завершення контракту з Red Bull, який розрахований до 2028 року.

Голландця цитує портал Racingnews365:

«Зараз план в тому, щоб виступати в Формулі- 1 до 2028 року. Міняти команду я не планую. Мені все подобається в Red Bull, а Red Bull подобається працювати зі мною. Але я поки не вирішив, що буду робити після 2028 року. Може, я закінчу кар'єру.

Я виступаю в Формулі- 1 з 17 років. Минуло вже багато часу, я давно ганяюся в Формулі- 1. І я не знаю, що буде в 31 рік - може, я вийду на пік форми, а може кар'єра вже піде на спад.

Може бути, після Формулі- 1 я займуся іншими речами. Мені б хотілося спробувати себе в інших гоночних класах. Наприклад, в гонках на витривалість. А може я втомлюся від необхідності постійно подорожувати і почну іноді виступати тільки в тих гонках, які мені подобаються. Але якщо в 2028 році я буду боротися за титул, то закінчувати кар'єру було б нерозумно. У будь-якому випадку, зараз складно оцінити цю ситуацію».

Макс Ферстаппен фінішував третім на Гран-прі Монако.

Рене Тер Велде
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Теги

Макс Ферстаппен Red Bull

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